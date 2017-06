Para petista, oposição está incomodada com a pré-candidatura de Marcus

Luciano Tavares, da redação ac24horas 29/06/2017 12:26:02

O lançamento da pré-candidatura de Marcus Viana em Cruzeiro do Sul incomodou os aliados de Gladson Cameli, avalia o líder do PT na Câmara de Vereadores, Rodrigo Forneck. O maior sinal desse incômodo, para o petista, foram os constantes discursos dos vereadores oposicionistas sobre a agenda do prefeito na última semana naquele município.

“Eu acho que a oposição tem que cuidar da chapa dela. Quem vai dizer que o prefeito é ou não candidato é o povo. O povo tá pedindo. Nós temos quatro nomes em debate, quatro bons nomes. A oposição tá pendurada num único gancho, o problema não é nosso”, discursou o petista.

Finalizando, Forneck disse não ter dúvida de que entre os pré-candidatos da Frente Popular, o nome do prefeito de Rio Branco é o mais forte. “O nome mais forte é o do prefeito Marcus Alexandre, sem sombra de dúvidas.”