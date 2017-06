Para isso é que foram eleitos

Luis Carlos Moreira Jorge 29/06/2017 09:38:10

Eleição fica para o palanque. A bancada federal acreana deu um exemplo ontem de unidade em torno de uma causa positiva e comum: impedir a instalação de um garimpo de ouro no Juruá, com prospecção pedida por uma empresa mineradora com sede em Ponte e Lacerda. Com o garimpo vem a prostituição, a droga, aumento da violência e a destruição ambiental. A luta que foi encampada por primeiro pelo deputado federal Léo de Brito (foto), levou ontem senadores e parlamentares federais a se unirem e irem até O DNPM, levar uma posição contrária. A área requerida pega o igarapé preto e até o cemitério da cidade. E impediria o funcionamento de olarias que operam há anos no município de Cruzeiro do Sul. Com essas empresas será elaborado um TAC para que se moldem às exigências legais. Na ocasião foi feito um pedido para que o DNPM instale uma unidade no Acre. Para o deputado Léo de Brito (PT) a unidade da bancada federal é um bom exemplo político.

Justo, mas caixa baixo

A informação que a coluna tem é que, mesmo estando há 5 anos sem reajuste, o governo não tem caixa para dar um aumento aos profissionais do Pró-Saúde. Poderia pelo menos corrigir uma distorção: equiparar os seus vencimentos com os dos profissionais efetivos da Saúde.

Não tem este poder

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) dispara seu ataque ao secretário de Saúde, Gemil Junior, pela não concessão de reajuste salarial aos profissionais do Pró-Saúde. O parlamentar não é nenhum desinformado para saber que, o Gemil não tem poder de dar aumento salarial.

Sexo dos anjos

Virou uma discussão de sexo dos anjos a vinda do ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao Acre. Um disse e me disse infantil entre oposição e base do governo. Se não há um bom motivo para se ocupar a tribuna da ALEAC é melhor calar. É um debate que torra a paciência de quem ouve.

Fecha em setembro

O comando da FPA quer anunciar ao final de setembro o nome do candidato ao governo. Até lá fará plenárias no restante das regionais, haverá rodadas de pesquisa, para depois fazer uma análise do quadro e acontecer a escolha entre as quatro candidaturas postas até aqui.

Fechado em copas

O deputado Ney Amorim (PT) já tem a primeira suplente da sua chapa para o Senado, a Chefe de Gabinete Márcia Regina, indicada pelo governador Tião Viana. O outro candidato a senador, Jorge Viana (PT) até aqui se fecha em copas sobre quem será o seu primeiro suplente.

Em qualquer hipótese

Em todo este novo processo de escolha do candidato ao governador posto em prática pelo Tião Viana, que oxigenou a FPA, uma coisa é certa: seja ou não escolhido o candidato ao governo o deputado Daniel Zen (PT) sairá do processo mais forte do que entrou. É cristalino! É um nome que sempre estará em todas as grandes decisões do PT. Tem o mérito de não ser rançoso.

Um consenso da lucidez

Há em parte da oposição o entendimento de que o senador Sérgio Petecão (PSD) será um dos candidatos ao Senado. E por motivos fortes: está no mandato e seu partido está estruturado em todos os municípios. Não há argumento para barrar a sua candidatura à reeleição.

Pela segunda vaga

Dentro desta lógica, o deputado federal Major Rocha (PSDB), Márcio Bittar (PSDB), Vagner Sales (PMDB) e Tião Bocalon (DEM) disputariam a indicação para a segunda vaga.

Nem um centavo furado

Mas se me perguntarem se creio que a oposição sairá com duas candidaturas a senador, responderia que não aposto um centavo furado. Para isso ocorrer teria que haver desprendimento dos postulantes. E isso é algo que não tem na prateleira da oposição.

Mostrando prestígio

Ao trazer o dirigente nacional do PTB, Roberto Jefferson, ao Acre para chancelar seu nome como presidente do partido, no Acre, a publicitária Charlene Lima mostra prestígio. A Charlene consegue se articular muito bem e trabalha com profissionalismo sua ida para a ALEAC.

Espatifando o ninho da pata

O deputado federal Alan Rick já chegou no DEM espatifando o ninho da pata, com esta história de candidatura atravessada ao governo. O vereador N. Lima não concordou e vai para o PPS.

Ponha espatifado!

Espatifado mesmo está no ninho tucano desde que o deputado federal Major Rocha (PSDB) foi tirado da presidência do partido. Todo mundo quer mandar, gritar, ninguém segue ninguém e o partido está boiando á deriva e com um futuro incerto e não sabido.

Eterna briga

Esta eterna briga entre os grupos do deputado federal Major Rocha (PSDB) e do ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) pelo comando partidário está aniquilando a imagem do PSDB, comparado hoje a uma verdadeira Casa de Noca. É uma nau sem timoneiro.

Com direito a foto no quarto

O presidente do PHS, já é chamado de “Manoel Roque Alexandre”, pela defesa que faz da candidatura de Marcus Alexandre a governador. Contam as más línguas que tem uma foto dele na parede do quarto, para dizer antes de dormir: “Boa noite, prefeito!”. Não duvido de nada!

Conversa franca

Quem apostou numa cisão entre o governador Tião Viana e o prefeito Marcus Alexandre perdeu. Ambos sentaram e tiveram uma conversa demorada. As arestas que vinham da indicação da vice na eleição municipal foram superadas. Nunca apostem em racha do PT.

Entusiasmado com o juruá

Marcus, segundo boa fonte, está entusiasmado com a sua candidatura a governador. A fonte contestou nota da coluna sobre a sua pouca receptividade em Cruzeiro do Sul. – Ao contrário, o Marcus teve agenda cheia e ficou maravilhado com o acolhimento, com assédio para fotos, voltou otimista, assegurou a fonte da coluna. Marcus resolveu mesmo ser candidato, pontuou.

Sem candidato

Na PMRB está decidido: nenhum secretário municipal será candidato na eleição de 2018.

Meta principal

O fato do PSL não aceitar político com mandato, ex-deputado, na sua chapa para a Assembléia Legislativa tem um único objetivo: não criar cobra para picar o presidente Pedro Longo, que será o candidato preferencial do partido a deputado estadual. Atente, tem que ter legenda!

Confronto inevitável

O deputado Raimudinho da Saúde (PTN) trate de trabalhar a sua reeleição, porque queira ou não terá no mínimo cinco secretários estaduais no seu calcanhar. Não adianta esbravejar.

Mal divulgada

Não sei se é porque não se importa ou por não disponibilizarem uma estrutura de Comunicação em torno da sua imagem, o certo é que a doce vice-governadora Nazaré Araújo tem as suas ações muito mal divulgadas. Dá a falsa impressão que está passando pela vice em brancas nuvens. O que não retrata a realidade. Até como pré-candidata ao governo sumiu.

Não sei onde será emplacada

Não dá para vislumbrar onde será emplacada na eleição do próximo ano. A informação que tenho é que já se manifestou dizendo que não quer mais ser vice. A Nazaré é um quadro que não pode ser deixado ao ostracismo em 2018. Mas, isso é lá com os dirigentes do seu PT.

Decisão tomada

O senador Jorge Viana (PT) já comunicou às instâncias maiores do PT de que não participará de nenhuma reunião política em que estiver presente o militante Cesário Braga, a quem acusa de lhe ter feito menções desrespeitosas. Se nega a ter qualquer diálogo com ele daqui para frente. A informação me foi passada por um parlamentar petista que repudiou o ato.

Fora, Aécio Neves!

O deputado federal Major Rocha (PSDB) deve fazer hoje na Câmara Federal um pronunciamento pedindo o afastamento definitivo do senador Aécio Neves (PSDB) da direção nacional (hoje apenas está afastado temporariamente), para que o partido possa respirar novos ares. Aécio não tem hoje mais condições morais de ser presidente. Rocha também deverá acusar Aécio de descumprir uma decisão do STF, que o impede de tomar decisões partidárias, citando ter ele interferido no comando do diretório regional do Acre, para lhe tirar da presidência. Sobre o impasse, Rocha acusa Márcio Bittar (PSDB) de em conluio com o senador afastado Aécio Neves (PSDB) terem feito a manobra. Contra a decisão que o afastou anunciou que, entrou com um Mandado de Segurança, com base que faltou legalidade para lhe tirar do comando tucano. Deverá enviar cópia ao STF do seu pronunciamento de hoje.