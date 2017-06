Mesmo com dinheiro, governo suspende obra de hospital por revanchismo a Alan Rick

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 29/06/2017 11:23:23

“Gostaria de vir aqui e tecer algum tipo de elogio para esse governo, mas o que dá para definir que é um governo que só atende os seus”, disse o deputado Nelson Sales (PV), que denunciou na manhã desta quinta-feira (29), que a administração petista, mesmo com os recursos de emendas parlamentares do deputado federal Alan Rick (DEM), teria suspendido a licitação das obras por revanchismo ao parlamentar que saiu da FPA, coligação comandada pelo PT.

Sales apresentou vários exemplos do que ele classifica como valorização de aliados políticos em detrimento do bem estar da população de Sena Madureira. “Lá em Sena tem um trator que está jogado no pátio de uma casa de farinha, que os produtores querem fazer vaquinha para consertar para fazer melhoramento de ramais e açudes, porque o governo não ajuda. Até o final do ano passado ajudava porque o prefeito era seu aliado”, destaca o oposicionista.

Segundo o parlamentar, Alan Rick liberou R$ 4 milhões para fazer reforma e ampliação do hospital João Câncio, ainda quando integrava o bloco de apoio do governador Sebastião Viana (PT), mas após sair para o bloco de oposição, a administração suspendeu a licitação, mesmo com os recursos na conta do Estado. “Por conta da mudança de partido de Alan, foi dado um toque para que parrasse tudo. Isso é muito grave. Isso é desserviço”, destaca Nelson Sales.

O oposicionista disse que a partir desse momento vai divulgar em Sena Madureira, “o que o governo quer fazer contra o povo, só por questões políticas. O governo mandou parar tudo, corre o risco do recurso ser devolvido

Isso é irresponsabilidade. Essa licitação já era para ter sido homologada. Se o governo não der uma resposta para isso, a população de Sena vai saber dar o troco a esse governo”, finaliza Nelson Sales.

O líder do governo, Daniel Zen (PT) usou a tribuna, mas não respondeu a denúncia de Sale. O governista disse que “a oposição parece bicho de ruma”, olhando para as cadeiras ocupadas pelos oposicionistas no plenário, e destacou que os oposicionistas estava valorizando pequenos detalhes e deixando o grande debate de lado. “Mesmo com dinheiro na conta, governo do PT suspende obra de hospital por revanchismo a Alan Rick”, finaliza Sales