Marcus Viana viajou com assessores pagos pela prefeitura para evento da FPA em Cruzeiro, denuncia oposição

Luciano Tavares, da redação ac24horas 29/06/2017 10:48:48

A viagem do prefeito Marcus Viana a Cruzeiro do Sul, na semana passada, para participar de um evento político de lançamento de sua pré-candidatura a governador pela FPA e da inauguração do Centro de Lazer e Turismo d Sesc, é o tema em debate na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Com base em informações do Diário Oficial do Estado, os vereadores Roberto Duarte, do PMDB, e N. Lima, do DEM, informaram que o prefeito viajou com dois assessores políticos com diárias pagas pela prefeitura de Rio Branco.

“O prefeito não precisava de assessores políticos pagos com dinheiro público para participar de evento político do qual foi apresentado como pré-candidato a governador. Ele poderia levar segurança, mas não assessor político, pois assessor político não faz segurança, faz política”, disse Roberto Duarte, que também questionou o fato de o prefeito ter ficado ausente do município “nos dias que deveria estar trabalhando”. O prefeito viajou na quinta-feira e retornou no sábado à noite, na semana passada.

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, informou que Marcus Alexandre “arcou com todas as despesas pessoais: passagem, hospedagem e alimentação. Tenho os comprovantes”. Forneck disse ainda que “os assessores são prerrogativa do cargo. Inclusive se ele estiver em viagem com a família, de ‘férias’. Detalhe: ele poderia ir com passagem e diárias da prefeitura pois cumpriu duas agendas institucionais. Mas como também tinha o evento político, ele preferiu custear com recursos próprios”, concluiu o aliado do prefeito.

A assessoria do prefeito também informou que ele pagou a própria passagem e hospedagem.