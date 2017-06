Líder do PT afirma que oposicionista é maior cabo eleitoral de seu partido

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 29/06/2017 12:58:37

Depois de permanecer calado e sentado em sua cadeira na sessão da última quarta-feira, o líder do PT na Aleac, deputado Lourival Marques usou a tribuna da Casa para responder os “ataques” proferidos pela oposição nos dois dias consecutivos de debates acalorados no Poder Legislativo Estadual.

Se dirigindo ao deputado Gerlen Diniz (PP), Marques alfinetou: “Você é o maior cabo eleitoral que o PT tem. Você é uma pessoa que nos alegra muito nessa casa. Gostaria de afirmar que não temos apenas o Marcus Alexandre como pré-candidato. Nós temos quatro bons nomes para disputa”, enfatiza.

De acordo com governista Lourival Marques, o PT está bem representado. “Nós temos a vice-governadora Nazaré Araújo, temos o prefeito Marcus Alexandre, o líder do governo, Daniel Zen, preparado tecnicamente. Temos o secretário Emylson Farias. Isso incomoda vocês”, ressalta.

Marques colocou em dúvida a possibilidade de Gladson Cameli ser candidato ao governo. “A hora que o senador de vocês disser que não vai ser candidato, quero saber como vocês ficarão. Por isso que nós estamos fazendo nossas plenárias, apresentando nosso nomes para essa disputa”.

O petista defendeu o prefeito da capital das acusações de uso de dinheiro público para participar de um evento em Cruzeiro do Sul. “O Marcus foi como pessoa física, ele foi a convite do PT, a convite do Sesc para fazer uma visita a um empreendimento. Da mesma forma que os deputados de posição estavam lá”.