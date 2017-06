Inscrições para processo seletivo de estágio no governo do Acre encerram nesta sexta-feira, 30

Da redação ac24horas 29/06/2017 12:16:41

Estão abertas até esta sexta-feira, 30, no Centro de integração Empresa Escola – CIEE, as inscrições para o processo seletivo simplificado para seleção de estagiários visando a formação de cadastro de reserva para atender as necessidades do Governo do Acre, no âmbito de suas secretarias, autarquias e fundações nos municípios de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Xapuri e Rio Branco.

As vagas são para as seguintes áreas: administração, pedagogia, jornalismo, artes cênicas, economia, gestão pública, história, informática e sistema de informação.

As inscrições devem ser feitas no sítio eletrônico http://www.ciee.org.br, onde estará disponível o Edital e demais informações do processo.