Fiscais do Estado apreendem carreta com carga falsa de sal para sonegar ICMS

Da redação ac24horas 29/06/2017 11:54:00

Auditores da Receita do Estado do Acre que atuam no Posto Fiscal da Tucandeira flagraram uma carreta frigorífico que apresentava nota fiscal de transporte de 30 toneladas de sal carregada com caixas de cerveja, vodka, manteiga e 21 mil litros de leite, configurando-se como crime contra a ordem tributária. Ação é corresponde a operação “Todo respeito ao contribuinte que paga”, que vem sendo realizada nas últimas semanas.

De acordo com os fiscais, o transportador do veiculo apresentou uma nota fiscal afirmando que conduzia 30 toneladas de sal de uso doméstico destinada a um comerciante estabelecido em Senador Guiomard. A princípio o motorista alegou que não poderia abrir o baú de seu veículo , dado que este estava bloqueado por satélite, um artifício usado por seguradoras para evitar o roubo de cargas de alto valor econômico.

Submetido à vistoria física das mercadoria transportadas, os Auditores da Receita Estadual constataram que o documento fiscal apresentado era apenas um meio de tentar sonegar o ICMS.

As mercadorias estavam avaliadas em 85 mil reais e o transportador foi autuado em cerca de 24 mil reais.

A receita informa que as operações visando identificar crimes dessa natureza continuarão por tempo indeterminado.