Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre abre concurso para fiscal

Da redação ac24horas 29/06/2017 10:01:02

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Acre está contratando analista de fiscalização para trabalhar na cidade de Rio Branco. O salário oferecido é de R$ 5.622,00. Os interessados tem de ser formados em Arquitetura e Urbanismo. As inscrições estão abertas até dia 6 de julho por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Concurso Público (Ibracop). A taxa de participação é no valor de R$ 80. A prova objetiva será no dia 23 de julho. A segunda etapa do processo seletivo será constituído de análise curricular e documental e a terceira, de entrevista.