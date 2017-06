Cantora Marília Mendonça não se apresentará mais em Rio Branco no dia 26 de julho

Da redação ac24horas 29/06/2017 07:33:09

Apesar de a Assessoria de Imprensa da sertaneja Marília Mendonça confirmar uma apresentação em Rio Branco, o que ocorreria no próximo dia 26 de julho, o empresário que a traria ao estado diz que já cancelou a apresentação e que no lugar dela, preferiu Wesley Safadão.

Nesta terça-feira, dia 28, a equipe de Marília deu como confirmada a apresentação dela em Rio Branco, mas o promotor de eventos Leôncio Castro informou ao ac24horas que a data foi pré-agendada para a Capital, contudo, o show deve ocorrer no Amazonas, e não mais no Acre.

“Eu já falei com a assessoria dela, com o empresário, já faz um tempo, só que por um erro eles não tiraram isso da agenda, mas todo mudo já sabe que não quis mais esse show. Na época, eu deixei agendado, mas depois preferi trazer o Wesley Safadão, tanto que será na mesma data. A esse agendamento ainda está comigo, e vou fazer no Amazonas”, explica.

Com repertório composto por sucessos como “Infiel” e “Esse Cara Aqui do Lado”, a jovem, também famosa por suas composições, anunciou o show, mas não deu informações preliminares sobre o promotor do evento, nem sobre o local da apresentação.

Marília cantaria no Acre a exatos dois dias de completar um ano da primeira vez que se apresentou na região durante a ExpoAcre 2016, mais precisamente no dia 28 de julho. Então, aos fãs da cantora, é esperar que a sertaneja seja novamente contratada para cantar no Acre.