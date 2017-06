A oposição está incomodada porque não tem nome, ela tem um menino como candidato, diz Jonas Lima

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 29/06/2017 12:33:50

As ações judiciais da oposição que alega que a FPA está realizando campanha extemporânea ao realizar plenárias com a presença de seus quatro pré-candidatos ao governo suscitou um acalorado debate no plenário da Aleac na manhã desta quinta-feira (29) entre os deputados de oposição que estigmaram o petista Jonas Lima, que usava a tribuna para falar dos eventos da coligação.

“Eu acho bom que a política no Acre esquentou em 2017. Agora, vir aqui apontar o trabalho da FPA é sinal de desespero. A oposição está incomodada porque não tem nome, ela tem um menino como candidato”, disse Jonas Lima, sem citar o nome do pré-candidato da oposição, o senador Gladson Cameli. Para o petista, a FPA tem vários nomes, enquanto a oposição não teria outra opção.

“A FPA tem três nomes que representam o povo. Isso é que mexe nos ânimos dos bacanas que estão vindo aqui reclamar. Vocês tinham que ter a coragem de trazer o que está acontecendo no plano nacional. Coloquem a Eliane na fila, que é líder da oposição, com aquele bonequinho da Fiesp, dizer que o Temer é o líder da quadrilha. Essa oposição é falida”, dispara o governista.

Segundo Jonas Lima, “o PMDB governou esse Estado, teve prefeito da capital, teve Mauri Sérgio, que morreu na política, acabou. Esse partido não tem moral, por isso que pegou balsa novamente. Agora, entrar na justiça para impedir a FPA de fazer seus eventos, isso é desespero. O movimento é do povo, um movimento que não foi forçado, um movimento das lideranças políticas”.

Os oposicionistas presentes começaram a rir de Jonas Lima, que revoltado bateu com as mãos na tribuna e elevou o tom da voz. “Questionam porque não têm nomes. Se não for Gladson, será que vai voltar Flaviano, Bestene? Temos dois nomes de peso ao Senado, e eles têm medo de falar. Falem do governo ladrão do Temer, esse governo corrupto, falem aqui”.

Acusado de ter sido preso por compra de votos, Lima disparou: “Eu sou limpo, eu não tenho rabo preso. Falem que eu fui preso por uma promotora irresponsável. Eu estava com um tantinho de santinhos e pouco mais de 200 reais. Não tenho rabo preso, não tenho processos, diferente de muitos que estão colocando os nomes para ser governador, senador e deputado”, finaliza.