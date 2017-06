Rocha contesta pesquisa global e mantém posição em relação ao processo de Michel Temer

Da redação ac24horas 28/06/2017 18:05:47

O deputado federal Major Rocha (PSDB) foi enfático ao ser informado de que estaria sendo apontado como um dos parlamentares indecisos durante a votação da Comissão de Justiça no processo contra o presidente Michel Temer: “Mantenho o que eu disse e se houver fundamento na denúncia eu voto pela instauração da investigação”.

Segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (28), Rocha não teria posição firmada, ao que ele respondeu não ser inconsequente para condenar de antemão: “É preciso ver os autos e a fundamentação da denúncia. Em havendo fundamento e provas, o voto é sim e pela abertura do processo”.

O deputado classificou como extremamente graves os fatos e divulgações até agora disponibilizados para a população como um todo, mas disse ser preciso checar antes de dar uma posição final: “Não tenho pendências com ninguém e não devo favores, voto com a minha consciência, pois é isto que o povo do Acre espera de mim”.

“Eu fui investigado e nunca temi, pois não devia. E vou manter a minha linha de atuação como sempre fiz, com uma só palavra e independência”, diz Rocha.