Sindicato dos Médicos critica “descompromisso” do ministro da Saúde em agenda no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 28/06/2017 08:29:04

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, que esteve no Acre anteontem, foi criticado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do estado, Ribamar Costa. Em um artigo, o líder sindical disse que o ministro “mostrou despreparo em atuar, como o maior administrador da saúde, ao criticar profissionais obrigados a trabalhar sem o indispensável suporte técnico de pessoal e instrumental para auxílio diagnóstico”. Ribamar se refere à reação aparentemente “descompromissada” do ministro diante dos pedidos feitos pela classe.

De acordo com Ribamar, “sentindo-se cobrado pela falta de condições e de segurança para o bom e eficiente desempenho do trabalho médico, o ministro da Saúde entendeu por bem apelar para o discurso fácil do “descompromisso” dos médicos e da prática do ganhar mais sem trabalhar o suficiente, atribuindo a esse “atendimento” as agressões, furtos, assaltos à mão armada, arrastões e ferimentos a bala suportados por todos os servidores que atuam nas diversas unidades de saúde da Capital e do interior do Estado. Certamente por ser leigo, o ministro desconhece o quadro caótico em que a Medicina é praticada em todo o Estado”, completou.

“Ele ignora que as unidades de saúde estão deterioradas, não possuem laboratórios, raios-X, medicamentos, leitos decentes, alimentação condizente com os tipos de pacientes internados e, sobretudo, superlotadas”, afirmou.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, cumpriu agenda nesta segunda-feira, 26, em Rio Branco. Na oportunidade, ele visitou o Pronto Socorro e se reuniu com prefeitos na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac).