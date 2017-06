Por causa de Alan Rick, N. Lima vai deixar o DEM para se filiar ao PPS

Luciano Tavares, da redação ac24horas 28/06/2017 15:30:54

O DEM recebeu o deputado federal Alan Rick como novo filiado, mas vai perder o vereador N. Lima, que irá para o PPS. O vereador informou, na manhã desta quarta-feira, 28, ao ser perguntado sobre o assunto, que já comunicou ao presidente do partido, Tião Bocalom, seu interesse em deixar a sigla.

N. Lima vai sair do DEM por não concordar com a filiação de Alan Rick ao partido. O estopim para a decisão do vereador é a intenção do partido de lançar Alan como candidato a governador do Acre. Para N. Lima, essa candidatura só atrapalha a oposição e a candidatura de Gladson Cameli (PP).

“Eu já comuniquei e estou esperando a carta de desfiliação para ir para o PPS. Já falei com o Bocalom”, anunciou.

Alan Rick trocou o PRB pelo DEM com as bênçãos da Universal e do pastor Agostinho, seu guia espiritual.