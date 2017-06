Ney Amorim e Marcus Alexandre visitam obra de ginásio coberto no Mocinha

Da redação ac24horas 28/06/2017 15:33:22

O governador em exercício, deputado estadual Ney Amorim, e o prefeito Marcus Alexandre estiveram nesta quarta-feira, 28, pela manhã na obra do ginásio coberto que o governo constrói no bairro Mocinha Magalhães e que será repassado para a gestão da Prefeitura de Rio Branco administrar, por meio da secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL.

A expectativa é de que a obra seja entregue à comunidade já na segunda quinzena de julho, oportunidade em que poderá ser realizada no local a semifinal do Campeonato Municipal de Futsal.

Na quadra poliesportiva poderão ser disputados jogos de futebol de salão, vôlei, handebol e basquete. O governador em exercício, deputado estadual Ney Amorim, ressalta que a iniciativa do governador Tião Viana em ceder o espaço à Prefeitura é por confiar que a administração da capital é quem melhor pode gerenciar o equipamento. “O governo repassa o ginásio porque reconhece a boa gestão do prefeito Marcus Alexandre nos demais equipamentos esportivos sob gestão da Prefeitura de Rio Branco”.

O prefeito Marcus Alexandre agradeceu ao gesto e a confiança do governo estadual. “Estou muito agradecido pelo presente que recebemos do governador Tião Viana e do governador em exercício, Ney Amorim. Essa estrutura é fantástica e aqui serão realizadas muitas competições. Aqui também teremos um núcleo do Programa Saúde em Movimento, que promove atividades físicas sob orientação de profissionais de Educação Física e da área da saúde”, completou Marcus Alexandre.

A Prefeitura, por meio da EMURB, também asfalta e recupera várias ruas do bairro Mocinha Magalhães que dão acesso ao ginásio, como a Rua Maria Lima e as travessas Buji e Pupunha.