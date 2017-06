Líder de Marcus Viana na Câmara diz que ministro da Saúde veio fazer pré-campanha

Luciano Tavares, da redação ac24horas 28/06/2017 12:39:44

O líder do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck, disse que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio ao Acre “apenas para fazer politicagem e pré-campanha às custas do dinheiro do povo”. O ministro cumpriu agenda no Acre anteontem a convite do senador Gladson Cameli (PP). Ricardo Barros visitou o Pronto Socorro e participou de um encontro na Associação dos Municípios do Acre.

“Qual o objetivo da viagem dele? Pesquisei nos jornais e não vi uma linha falando a respeito dos investimentos que ele trouxe. Veio fazer pré-campanhas para o Gladson, que é seu amigo e do seu partido”, afirmou o petista.

O líder do prefeito, Eduardo Farias, do PC do B, disse que o atual ministro é “um completo analfabeto em relação ao sistema de saúde do Brasil”.

O petista Jackson Ramos afirmou que Ricardo Barros “não entende de saúde, é engenheiro civil”.

O líder da oposição, vereador Roberto Duarte (PMDB), ironizou os governistas. Para ele, a base de Marcus Viana profere críticas por medo da auditoria nas obras do Pronto Socorro anunciada pelo ministro. “Medo de a roubalheira ser descoberta.”