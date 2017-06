IML identifica corpo encontrado boiando nas águas do rio Acre

Da redação ac24horas 28/06/2017 13:53:57

O Instituto Médico Legal informou que o corpo encontrado boiando nas águas do rio Acre, nesta terça-feira, 27, na região do bairro Taquari, é de Antônio Floriano Rocha da Silva, de 47 anos.

A causa preliminar da morte foi asfixia mecânica, informou o IML. Em volta do pescoço da vítima, no momento do resgate, foi possível ver um pedaço de pano. As mãos e os pés também estavam amarrados junto a uma pedra, provavelmente para que o corpo afundasse no Rio na tentativa de ocultar o cadáver.

Várias pessoas estão sendo ouvidas. A polícia está investigando o caso.