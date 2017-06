Governo do Acre divulga resultado provisório de análise curricular de Processo Seletivo

Agência de Notícias do Acre 28/06/2017 10:05:56

O governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado de Gestão Administrativa (SGA) e de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), divulgou, nesta quarta-feira, 28, o resultado provisório da análise curricular do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível superior.

O resultado provisório da análise curricular com o cargo, nome do candidato em ordem de pontuação e nota está disponível no Edital 003 publicado no Diário Oficial do Acre.

O certame está disponibilizando oito vagas com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Das vagas, duas são para orientador jurídico, com salário de R$ 3.000,00, duas para assistente social e quatro para psicólogo, com uma remuneração de R$ 3.429,85.

Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado provisório da análise curricular no período de 29 e 30 de junho, em petição dirigida ao presidente da comissão do processo seletivo simplificado, no endereço eletrônico www.ac.gov.br na área de Editais.

Para obter mais informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado, os candidatos podem entrar em contato com a Sejudh, por meio do telefone (68) 3215-2315 ou com a SGA, pelo telefone (68) 3215-4031 ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.