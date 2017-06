Gladson declara apoio à luta de taxistas e mototaxistas do Acre por regulamentação de app

Da redação ac24horas 28/06/2017 19:01:36

Representantes dos taxistas e moto taxistas acreanos foram recebidos pelo senador Gladson Cameli que ouviu suas preocupações com a chegada do Uber a Rio Branco sem que haja qualquer regulamentação desse serviço onde o único ponto de resistência oficial vem sendo a prefeitura da Capital.

Durante a reunião ficou claro que o uso dessa nova tecnologia sem qualquer regulamentação legal para seu funcionamento ameaça a sobrevivência dos taxistas e moto taxistas que além de movimentar a economia local, pagarem impostos, também contribuem para uma maior segurança aos usuários.

Isso levou o senador Gladson Cameli a declarar que: “Vocês têm meu apoio, ou seja, eu apoio a sua luta porque é preciso estabelecer regras para o funcionamento legal do Uber. Aliás, isso já está sendo discutido no senado, onde eu acompanho pessoalmente esta discussão e sei que vocês serão vitoriosos nessa luta pela sobrevivência de suas famílias”.

A questão dos profissionais que prestam um serviço permanente à população acreana e que assumem responsabilidades pela qualidades pelos seus serviços, enquanto que basta ter um carro que qualquer pessoa pode inscrever-se no Uber. Só que o Uber não oferece qualquer segurança ao passageiro, não faz atendimento permanente e nem paga impostos ou contribui para a economia local.

O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, Valdemiro Rocha agradeceu ao senador Gladson Cameli por receber as lideranças dos taxistas e moto taxistas organizados em cooperativas. “Ninguém é contra as novas tecnologias que vem sendo desenvolvidas para uso e benefício das pessoas, mas o que exigimos são regras justas de concorrência para evitar que milhares de pais de famílias acreanos sejam prejudicados e até percam seu meio de sobrevivência para empresas estrangeiras como o Uber cujo dono nem sabemos direito em que país vive. Nossas cooperativas defendem uma vida melhor para todos”.

Gladson solidarizou-se para com os taxistas e moto taxistas comprometendo-se a conversar com outros senadores, em Brasília, no sentido de garantir que as novas tenologias como o Uber não causem prejuízos trabalhadores que tem no transporte de passageiros a garantia de sobrevivência de suas famílias, especialmente num momento de crise como o que passa o país.