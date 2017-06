Denúncia na série D do Brasileirão pode alterar adversários de times do Acre

Jairo Barbosa 28/06/2017 10:18:22

Caso o STJD acate a denúncia contra o São Raimundo por supostamente ter escalado um jogador irregular, o chaveamento da próxima fase da sérieD sofre alterações e mudam os adversários dos dois clubes do Acre na competição.

Caso seja punido, o São Raimundo perderia três pontos e daria lugar a Desportiva do Espírito Santo, assim, Rio Branco e Atlético teriam adversários diferentes dos já anunciados.

Pela nova tabela, que ainda não é oficial, o Galo continuaria tendo como adversário um time do Pará, neste caso o São Francisco, que estava no grupo do Rio Branco.

O Estrelão por sua vez mudaria o destino da viagem para o jogo fora de casa. Ao invés de viajar para o Piauí, o Campeão do Norte tem viagem prevista para São Luis, onde deve enfrentar o Maranhão.

Por enquanto, a 1ª rodada do mata mata prevista para o próximo final de semana está suspensa e o novo chaveamento só deve ser oficializado pela CBF após o julgamento do caso.