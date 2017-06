Ao contrário do que fez no Bar do Vaz, Rocha não assume voto contra Michel Temer na CCJ

Da redação ac24horas 28/06/2017 10:00:52

O Major Rocha se declarou indecisivo na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, segundo levantamento do jornal O Globo. No Bar do Vaz, Rocha disse que ia votar contra Temer. Rocha é do PSDB, partido da base aliada do presidente peemedebista denunciado pela Procuradoria Geral da República. Apenas 4 dos 66 integrantes da CCJ declararam votar a favor de Michel Temer.

Salvar