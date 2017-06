Adesão ao protesto do Sintesac é baixa; cerca de 70 trabalhadores participam

João Renato Jácome 28/06/2017 11:58:05

Uma manifestação dos servidores do setor de Saúde, agendada para acontecer nesta quarta-feira, dia 28, na Avenida Brasil, Centro de Rio Branco, não teve o resultado esperado: cerca 70 pessoas aderiram ao movimento de paralisação. O manifesto é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), que alega cem pessoas.

Na terça, dia 26, dezenas de trabalhadores compareceram a um ato que acabou bloqueando vias importantes da Capital, e prejudicando o trânsito em período de pico. Os funcionários do Serviço Social da Saúde (PróSaúde) pedem um reajuste salarial que é aguardado há sete anos.

O fato é que, segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), não há atualmente condições financeiras de se arcar com reajustes aos trabalhadores. Além disso não há nenhuma esperança de que haverá negociações ou mesmo reposições aos funcionários que, caso parem os trabalhos, podem ser demitidos.

Os manifestantes saíram das proximidades do Terminal Urbano e seguiram para a frente da Casa Civil, onde fica o gabinete do governador Sebastião Viana. O movimento é pacífico e os trabalhadores usam carro de som e faixas de protesto à postura do governo.