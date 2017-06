Zen faz o maior ato político da pré-campanha ao governo

Luis Carlos Moreira Jorge 27/06/2017 07:20:44

Batucada, faixas, balões, palavras de ordem, um clima de comemoração e com todos os ingredientes que permeiam uma convenção política, com o Teatrão totalmente lotado e muitas pessoas fora do prédio, um publico em torno de mil pessoas, assim foi o primeiro ato da pré-campanha do candidato ao governo, deputado Daniel Zen (PT), acontecido na noite de ontem. Comitivas dos municípios do entorno de Rio Branco também estiveram presentes. Saudado por um público ruidoso o deputado Daniel Zen (foto) fez uma explanação sobre a colocação do seu nome para a disputa do governo na eleição de 2018. Também falaram a favor da candidatura os deputados federais Sibá Machado (PT) e Léo de Brito (PT), além de lideranças da capital e de municípios vizinhos. Até aqui foi o ato de pré-campanha da FPA com mais público. Não sei quem organizou a festa, mas foi muito bem organizada e alegre.

Rocha mostra força com vitória esmagadora na PM

Com 78% dos votos dos militares que compareceram para votar, num total de 1.130 votos, o sargento PM Joelson Dias venceu a eleição da Associação dos militares do Acre e elegeu-se presidente. A chapa adversária teve 291 votos. Foi também uma vitória do deputado federal Major Rocha (PSDB), já que, Joelson integra o seu grupo político.

O cenário decidirá o senado

A chapa de candidatos ao Senado da FPA está sacramentada: senador Jorge Viana (PT) e deputado Ney Amorim (PT). São dois nomes palatáveis. Ney Amorim vem de uma estupenda votação para a Assembléia Legislativa, sendo o mais votado, é habilidoso; e o Jorge Viana é uma legenda dentro da FPA, é dos seus primórdios, fez boa gestão na PMRB e no governo e sabe tudo de política. A questão da FPA não é a chapa, que tem densidade eleitoral. Mas sim como virá a oposição para o Senado. Se vier com mais de duas candidaturas é um cenário favorável aos candidatos do PT, que pode facilitar a ficar com as duas cadeiras. Com a oposição vindo com dois candidatos é outra leitura, porque neste caso, por ter um forte candidato ao governo, por certo, ficaria com uma das vagas. A campanha não começou, mas pelo que está posto, a lógica e o PT eleger um senador e a oposição o outro. Este cenário, dificilmente, não acontece quando os dois candidatos a governador são competitivos. É o quadro do momento. O que definirá quais as chances das candidaturas do Senado será o cenário que a oposição colocar na mesa. Várias ou duas candidaturas?. A partir daí se terá uma noção do resultado.

Só em 2018

Para o ex-prefeito de Acrelândia e candidato a senador Tião Bocalon (DEM) esta questão do Senado só vai se definir dentro da oposição no próximo ano, quando todos os candidatos já estiverem em campanha e com várias pesquisas realizadas. Antes disso é só ilação.

Presença pouco notada

Quem acompanhou a visita dos pré-candidatos da FPA ao Juruá, notou que não houve muita festa acerca da presença do prefeito Marcus Alexandre. Foi comedido. Não passou despercebido devido o apoio declarado do PHS e do deputado Jonas Lima (PT) o ter levado para palestrar na prefeitura de Mâncio Lima. Fora as entrevistas, desfilou como um ilustre desconhecido.

Ganha por pouco no quintal

Marcus, se for escolhido o candidato ao governo, precisa melhorar no Juruá, porque recente pesquisa o mostra com uma vantagem na capital, que é o seu reduto, ganhando do candidato da oposição, por pouco, quase no limite do empate técnico. E Rio Branco é o seu quintal.

Disparada a mais antipática

Converso com muita gente até pela profissão que exige. Pois bem, não tenho encontrado ninguém que tenha se manifestado a favor do prefeito Marcus Alexandre autorizar uma espécie de caça às bruxas ao UBER. Das medidas que tomou até aqui, foi a mais antipática.

Repetição do modelo

Conversando ontem com amigos da oposição num churrasco, ouvi só elogios à decisão política do governador Tião Viana fazer reuniões nos municípios com os pré- candidatos da FPA ao governo, pois, serve de oxigenação partidária. Repetirá o modelo nas outras regionais, atingindo todo Estado. Não fiquem nessa de que o PT está morto, baleado sim, morto não.

Alçapão do PT

A candidatura do vereador Manuel Marcos (PRB) a deputado federal começa com uma boa base que é a Igreja Universal, que deve lhe apoiar em peso. Terá que buscar completar a eleição em outros redutos, com novas alianças, e fugir do “chapão” do PT, um alçapão.

Grandes entraves da saúde

As filas de cirurgias e a demora em se conseguir uma consulta com um médico especialista são os dois grandes gargalos da Saúde que, a atual administração ainda não conseguiu resolver a contento. Mas em boa hora o governo montou um programa de um mutirão de cirurgias, com um incentivo financeiro aos médicos, para tentar sanar o problema.

Não dá para entender

A coligação DEM-PSDB defende uma candidatura alternativa com unhas e dentes e jogando com a tese de que o senador Gladson Cameli (PP) será alcançado pela Lava-Jato. Tudo na base da ilação, porque Cameli não é indiciado e nem réu em nenhum processo na operação do MPF.

Cada qual no seu quadrado

Mas, ninguém pode tirar o direito da coligação DEM-PSDB de ter um candidato próprio ao governo.

Ponto pacífico

Há um ponto pacífico na questão de candidaturas ao Senado pela oposição. Uma candidatura que se pode dizer ser irremovível e a do senador Sérgio Petecão (PSD), porque está no mandato. Qual o argumento a ser usado para pedir que desista da candidatura? Nenhum!.

Qualidade e desenvoltura

Foi um excelente secretário de Educação, qualificado, desenvolto, uma das revelações da safra jovem do PT na Assembléia Legislativa, eis alguns dos motivos pelos quais o governador Tião Viana tem uma simpatia aberta pela candidatura do deputado Daniel Zen (PT) ao governo.

Detonador do PT

Quem chega neste dia 29, para empossar a nova direção do PTB e dar uma palestra é o dirigente nacional Roberto Jefferson, que com suas denúncias abriu a caixa de pandora do PT, com o Petrolão, e que tem seu seguimento com a Lava-Jato. Também dará palestra em Sena Madureira.

Tirando do zero

A nova presidente do PTB, Charlene Lima, tem feito um belho trabalho de organização partidária. Pegou o PTB do zero e hoje já lhe deu cara de partido, conseguindo atrair lideranças e terá uma chapa própria para deputado estadual e candidatos a Federal.

Sempre na boa fé

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, tem sido cioso no trato com a coisa pública. Quando uma licitação é questionada, checa preço por preço e onde existe distorça anula. Um exemplo.

Chapinha bem organizada

A coligação PTB-SOLIDARIEDADE-PPS está conseguindo formar uma chapa bem competitiva para deputado estadual e trabalha para também ter chapa à Câmara Federal.

O cúmulo do absurdo

Os operadores da estação de tratamento do DEPASA são espancados, têm motos roubadas, não lhe dão segurança, advertem que os bandidos podem envenenar a água dos tanques, ainda levam uma reprimenda de um chefe de setor? Que é isso, Edvaldo Magalhães?

Um fato sério

O envenenamento da água a ser servida à população não é nenhum teoria da conspiração dos operadores do sistema. Numa estação de tratamento a céu aberto, sem seguranças, não é nada descartável de vir a acontecer. É uma denúncia que precisa ser levada muito a sério.

Dentro do possível

Nestes poucos meses à frente da prefeitura de Brasiléia, a prefeita Fernanda Hassem, conseguiu asfaltar ruas, recuperou e deixou com um bom visual a Praça Hugo Poli, ação que deve se estender a outros logradouros e está dando início a uma operação tapa-buracos.

Saber amarrar o cavalo

Quem precisa saber onde vai amarrar o cavalo nesta eleição é o Dr. Jeferson, o popular “Pururuca”, que nas duas eleições que disputou não se elegeu devido à legenda. Ficou como primeiro suplente de vereador e primeiro suplente de deputado estadual. Se escolher bem o partido vira um forte candidato a ficar com uma das vagas para a ALEAC. É saber escolher.

Trabalho de vergonha

Conversei com dois amigos que vieram de Feijó. Maravilhados com o serviço do DNIT, que ainda nem foi concluído. Num trecho que se levava 3 horas para ser percorrido, já pode ser feito em 50 minutos. Se for neste tom, o senador Gladson Cameli (PP) sairá por cima.

Não vê necessidade

Não é preciso ser bom entendedor de política, apenas mediano, para notar o empenho do senador Jorge Viana (PT) pela candidatura do prefeito Marcus Alexandre (PT) ao governo. Por ele, não teriam de opções as pré-candidaturas de Daniel Zen, Emylson Farias e Nazaré Araújo. Considera Marcus o nome melhor que a FPA tem para a disputa do governo.

Explicação a ser dada

É de se esperar qual a explicação que dará o Marcus Alexandre (PT) se deixar pela metade o mandato para entrar numa aventura. Por trilhar o mesmo caminho, abandonar a prefeitura, Flaviano Melo (PMDB) foi execrado pelo PT e devido o abandono, perdeu a eleição ao governo.

Não é uma explicação fácil

Não será uma explicação fácil a ser dada pelo prefeito Marcus Alexandre (PT), afinal, conseguiu na capital colocar sobre o candidato da oposição a maior diferença até aqui acontecida em uma eleição. Os que nele votaram podem entender que fez pouco caso dos votos é virou um político carreirista, se nivelando às velhas práticas usadas pelos políticos profissionais. É um risco.

Melhor caminho

Não existe melhor caminho que, este que estão tomando os partidos nanicos de ter chapa própria para deputado estadual e também para a Câmara Federal. Ou fazem isso ou continuarão sendo os eternos puxadinhos do PT, que só os respeita na época eleitoral. A articulação do PDT para formar uma “chapinha”, agregando candidatos a Federal dos partidos menores me parece a opção mais segura para eleger um parlamentar. Mais seguro do que sair, cada um com uma chapa própria ao parlamento federal, que pode não eleger ninguém. E o PT não está mais com aquela força de desmobilizar este tipo de iniciativa, como fez em campanhas passadas. A hora e a vez dos nanicos formaram chapa própria para Federal é agora.