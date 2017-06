Servidores do Pró-Saúde fecham a avenida Brasil na frente da Casa Rosada, em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/06/2017 11:37:21

Servidores do Pró-Saúde, sob o comando do Sintesac, fecham a frente da Casa Rosada, escritório oficial do governador Sebastião Viana, na avenida Brasil. Eles reclamam do descaso do governo. O protesto ocorre devido ao não aumento e reposição salarial desde 2011 e ainda por causa da falta de um canal de negociação por parte do governo do Estado.

O fechamento da avenida causa transtornos no trânsito no Centro de Rio Branco. Agentes de trânsito estão no local. Ainda pela manhã, os servidores fecharam a Ponte Juscelino Kubitschek.