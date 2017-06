Ponte metálica é fechada por servidores do Pró Saúde e o Sintesac; Trânsito fica lento

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/06/2017 10:05:46

Integrantes do Sintesac e servidores do Pró Saúde fecharam na manhã desta terça-feira, 27, a Juscelino Kubitschek (ponte metálica), acesso entre o Primeiro e o Segundo Distrito de Rio Branco.

Devido a manifestação, a avenida Getúlio Vargas na confluência com a avenida Brasil, foi interditada por agentes do RBTrans com o objetivo de evitar transtornos.

A situação de falta de aumento e reposição salarial desde 2011 e falta de canal de negociação por parte do governo levou os servidores a radicalizarem. Em uma reunião ocorrida na noite de segunda feira, os representantes do Estado disseram não haver recursos e ameaçaram romper qualquer possibilidade de diálogo se houvesse a manifestação.

Os quase dois mil servidores do Pró Saúde estão passando dificuldade por conta da perda do poder de compra e já estão passando necessidade, disse Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

Segundo Francinete Barros, secretaria do Sintesac, estão os servidores estao sofrendo perseguição: “Cadê a saúde de primeiro mundo prometida pelo governo? Sem salário não dá para trabalhar. A maioria dos servidores está ganhando menos de um salário mínimo”.

Os manifestantes usam um carro de som e erguem faixas no protesto.