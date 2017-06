Ponte Juscelino Kubitschek é liberada por manifestantes

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/06/2017 11:21:13

Depois de mais de uma hora fechada por servidores do Pró Saúde e membros do Sindicato dos Servidores da Saúde do Acre, a Ponte Juscelino Kubitschek foi liberada. Com um carro de som e faixas, os manifestantes seguiram pela avenida Epaminondas Jácome e rua Marechal Deodoro, vias centrais da cidade, até a Casa Rosada, na avenida Brasil.

O protesto ocorre devido ao não aumento e reposição salarial desde 2011 e ainda por causa da falta de um canal de negociação por parte do governo.