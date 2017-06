Marcus Viana voltou de Cruzeiro praticamente convencido de que sua candidatura ao Palácio não tem volta

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/06/2017 07:57:19

Marcus Alexandre Viana voltou de Cruzeiro do Sul mais convencido do que antes de que a candidatura da Frente Popular ao governo do Acre vai cair no seu colo. Como se fosse inevitável. Retornou com um peso maior nas costas devido ao apelo feito a favor de sua candidatura por onde passou no Juruá, nas reuniões e no encontro da FPA no Teatro dos Náuas.

Marcus, que é o candidato de Jorge Viana e do grupo de partidos nanicos da Frente Popular, vai continuar com discurso de que sobre eleições só vai falar em 2018 porque tem a capital para administrar.

Enquanto isso, seus colegas petistas Daniel Zen e Nazaré Araújo, e Emylson Farias, do PDT, atuam como coadjuvantes no processo, embora um punhado de gente, especialmente do PT, responda sempre, quando perguntado sobre o assunto, que o que vale é o que foi decidido durante uma plenária, ou seja, a escolha de três pré-candidatos para o governo. Emylson Farias é o nome do PDT, apoiado por Sebastião Viana, nesse ensaio.