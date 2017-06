Homem é morto com três tiros no bairro Bahia Velha, na capital

Da redação ac24horas 27/06/2017 15:31:16

Sthefano Paulo Dantas foi alvejado com três disparos de arma de fogo, sendo um no peito, no abdômen e um na mão, na rua Bom Jesus, região do bairro Bahia Velha, Baixada da Sobral em Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 27. Os suspeitos se evadiram após o crime tomando rumo ignorado.

O jovem foi socorrido pelos próprios parentes e conhecidos e levado às pressas a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (Upa), porém, não resistiu esperar até que uma ambulância o levasse até o Pronto Socorro devido a gravidade dos ferimentos e morreu na unidade.

Policiais estão na busca dos autores do crime.