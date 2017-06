Governador Sebastião Viana anuncia concurso para o Corpo de Bombeiros do Acre

Agência de Notícias do Acre 27/06/2017 16:01:49

Em comemoração à Semana do Corpos de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), a corporação, acompanhada do governador Sebastião Viana, realizou na manhã desta terça-feira, 27 a entrega da Medalha de Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II, para mais de 30 personalidades em homenagem. São representantes da segurança pública, justiça e meio ambiente. Na oportunidade, o governador anunciou para as próximas semanas a divulgação de concurso público para as fileiras do CBMAC.

A corporação, criada no Brasil em 1856, tem realizado um papel crucial no Acre, de proteção às vidas e também na luta contra desastres naturais, como as enchentes e secas dos rios. E na gestão de Tião Viana, o governo tem dado apoio para fortalecimento da instituição.

“Fico honrado por fazer parte deste governo e desta corporação. Para nós, a Semana dos Bombeiros são os 365 dias do ano. Entendemos que nossa missão é servir”, declarou o comandante-geral do CBMAC, coronel Roney Cunha. Ele lembrou também o avanço que o efetivo deu nos últimos seis anos, passando de 240 para 541 combatentes.

Emylson Farias, secretário de Segurança Pública do Acre, reforçou sobre o quanto o governo do Estado tem dado possibilidades de crescimento para as forças de segurança. “O governo do Acre foi o único a aumentar em 100% seu efetivo dos Bombeiros e a duplicar o efetivo de toda a força de segurança”, afirmou Farias.

Marcus Alexandre, prefeito de Rio Branco, cidade que sofreu a pior enchente de sua história em 2015, fez um agradecimento ao esforço de todos os combatentes dos Bombeiros nesse período.

“Eu agradeço muito o apoio que a corporação nos dá em todos os casos de enchente. E é o mesmo esforço em todos os municípios do estado, eu vejo o quanto cada membro luta para ajudar a todos”, disse Marcus Alexandre.

Em sua mensagem aos soldados do fogo, o governador falou sobre a importância da união que ali ocorria entre as instituições. “Na vida, nós não podemos fazer o cotidiano sem valorizar uns aos outros. Hoje, damos um exemplo no qual os poderes públicos se unem e reconhecem nas diferentes missões de vida e da Constituição que realizam com bravura”, declarou Viana.