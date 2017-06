Evento de hip hop no Cacimbão termina com a presença da Policia Militar após denúncia

Da redação ac24horas 27/06/2017 15:13:53

Um evento cultural denominado de batalha de rima e poesia, na noite do domingo passado, 25, no Cacimbão da Capoeira, foi encerrado depois da presença da Polícia Militar no local, após os vizinhos do espaço reclamarem de um forte cheiro de entorpecentes e do som alto. A ocorrência foi gerada por volta das 23h. Dois foram presos. A assessoria da Polícia Militar do Acre informou que os policiais agiram de acordo com a lei e em nenhum momento comenteram excesso.

“Um dos denunciantes informou que era um som altíssimo, esse foi o termo que ele usou. Foram três ocorrências geradas pelo entorno ali, ou seja, três pessoas diferentes se sentiram prejudicadas pelas mesmas situações, um cheiro forte de entorpecente e um som alto num domingo, dia que normalmente em que as pessoas se preparam pra trabalhar noutro dia”, lembrou o capitão Russo, assessor de comunicação da PM.

A página Mídia Independente Coletiva, no Facebook, que tem mais de 128 mil seguidores, compartilhou o vídeo da ação policial e classificou a abordagem de “violenta pelas forças de segurança do governo”. O vídeo alcançou na tarde desta terça-feira, 27, mais de 7,6 mil visualizações.