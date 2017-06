Estudantes de Direito da Uninorte participam de projeto de Direitos Humanos

Da redação ac24horas 27/06/2017 09:55:45

No dia 09 de junho deste ano, o auditório da faculdade Uninorte reuniu cerca de 300 pessoas para o encerramento de um projeto de extensão de Direitos Humanos, entre eles acadêmicos de Direito e profissionais da área.

O Projeto de Extensão Universitária Promovendo Direitos é uma iniciativa da Faculdade UNINORTE, proposta pelos professores Régis Hartmann e Silvia Uszacki, e foi criado com o objetivo de propiciar aos alunos do curso de Direito, a oportunidade de aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula como um mecanismo de mudança da sociedade na qual estão inseridos.

O projeto aplicou palestras em escolas da rede pública de Rio Branco, e teve como palestrantes os próprios acadêmicos do curso de Direito, onde foram selecionadas as alunas: Bianca Muniz, Silvia Helena, Paula Roberta e Karina Leite.

A duração das palestras girou em torno de 40 minutos cada, e foram abordados temas como a violência contra à mulher, e a intimidação sistemática (bullyng). As acadêmicas falaram sobre os dispositivos legais de combate, lei 11.340/2006 – Maria da Penha, e lei 13.185/2015 – Institui o programa de combate ao Bullying, e fizeram ainda um apelo ao empoderamento dos temas.

Segundo o coordenador do projeto, professor Régis, a ideia é fazer com que ele continue em andamento nos anos seguintes, possibilitando a participação dos alunos do curso de direito na conscientização da sociedade sobre o respeito e a proteção dos direitos fundamentais.