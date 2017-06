Vereador Manuel Marcos visita instalações do Restaurante Popular na Baixada da Sobral

Da redação ac24horas 27/06/2017 11:57:34

Atendendo o cronograma de agendas institucionais, o presidente da Câmara Municipal, vereador Manuel Marcos (PRB), esteve visitando as instalações do Restaurante Popular, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS.

“Estivemos verificando as condições de funcionamento e atendimento ao público, o número de pessoas atendidas pelo programa, e se há proposta de ampliação do projeto, na oportunidade conversamos com a coordenadora do Restaurante Popular, Valdete Viana, que esteve explicando sobre o funcionamento do local” disse Manuel Marcos.

O Restaurante Popular que está atualmente com nove anos de criação não atende somente os moradores da Baixada da Sobral, mas pessoas várias regiões da cidade.

Segundo a coordenadora, Valdete Viana, a qualidade e filosofia do trabalho no restaurante vem sendo mantida. “O objetivo do Restaurante Popular é estar sempre atendendo as pessoas bem e servindo uma comida de qualidade, nós temos cinco cardápios, cada dia uma refeição diferente, nesses nove anos já se passaram três empresas pelo restaurante. Em nosso cardápio usamos sempre pratos regionalizados para poder atender a população riobranquense, essa é a filosofia do restaurante, poder sempre atender com a melhor qualidade”, encerrou.