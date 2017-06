Deputado Eber Machado diz que APEEM preenche espaço deixado pela falta de políticas públicas para jovens, em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 27/06/2017 07:26:42

O deputado estadual Eber Machado (PSDC) visitou a Academia Preparatória Especializada a Concursos Militares (APEEM), com sede no município de Cruzeiro do Sul, e destaca a importância do trabalho da instituição. De acordo com ele, a escola preenche o espaço deixado pela falta de política públicas para os jovens no Estado do Acre. “Uma obrigação que deveria ser dos gestores estaduais e municipais”, diz Eber.

“Precisamos apoiar esse tipo de iniciativa em nosso Estado. Os comandantes Oliveira e E. Souza, estão de parabéns. Eles estão chegando aonde o poder público não está alcançado com a proposta de preparar os jovens para futuros concursos, além de desenvolver projetos para jovens músicos. Eles têm uma Banda Marcial e atualmente o projeto atende quase de 500 alunos”, destaca Eber Machado.

Segundo o parlamentar, “o APEEM foi fundado em 2013, com o objetivo de preparar os jovens no reforço escolar para no dia que prestarem um concurso voltado para área militar, tenha uma chance a mais para aprovação no certame. Com esse trabalho não só na parte teórica, mas também desenvolver aptidões em diversas áreas, o que pode fazer a diferença na formação moral e intelectual de nossos jovens”, diz Machado.

A grade curricular do APEEM conta com matérias como português, matemática, história, geografia, física – além de teste de aptidão física, instrução de sobrevivência na selva, instrução aquática , aulas básicas de primeiro socorros. “Eles praticam ainda, a hierarquia militar, civismo, ordem unida, aplicam palestras sobre drogas, palestra motivacional. Tudo com uma mensalidade de R$ 100″, destaca o deputado.

Para Eber Machado, o APEEM não quer ser apenas mais uma empresa que dar curso preparatório, mas deseja prestar um serviço de qualidade à comunidade e fazer a diferença. “Eles lançaram o primeiro projeto social de uma empresa privada, que foi o APEEM mirim, iniciativa para trabalhar com crianças de 9 a 12 anos, com diversos tipos de atividades recreativas, que é totalmente gratuito”, ressalta.

Outra atividade é o projeto Jovem Músico. “Que ainda não conta com qualquer tipo de apoio. O projeto oferece formação musical o proporciona a boa convivência entre os jovens que vivem em situação de risco social e a integração dele com a arte, promovendo um trabalho contínuo social e cultural, no qual jovens talentos possam desenvolver o aprendizado de um instrumento”, comenta Eber Machado.

O deputado afirma que os projetos para crianças de 9 a 12 anos e Jovem Músico são custeados exclusivamente pelo APEEM sem nenhuma parceria financeira com o governo, prefeitura ou convenio com órgão público. Eber Machado informa que vai buscar meios para viabilizar parcerias que possam ampliar os trabalhos oferecidos para as crianças e jovens do município de Cruzeiro do Sul.

“O APEEM vem caminhando com as próprias pernas. Os recursos arrecadados de alguns alunos ajudar os outros. Os comandantes da escola precisam de todo apoio possível para essa causa que pode contribuir de forma decisiva para afastar os jovens de atividades ilícitas. São 150 alunos que pagam, 350 alunos que não pagam mensalidade, 250 APEEM Mirim gratuitos, o que beneficia 750 famílias”, destaca Eber Machado.