Deputado denuncia que paralisação de obra do calçadão está causando demissões

A paralisação das obras contenção da margem do Rio Acre no Calçadão Raimundo Escócio pela prefeitura de Rio Branco estaria causando diversos prejuízos aos comerciantes. De acordo com o deputado André Vale (PRB), que é proprietário de uma drogaria no local, algumas lojas fecharam as portas, vendedores foram demitidos, já que os clientes evitam os trapiches improvisados para passagem de pedestres.



Segundo André Vale, a justificativa da prefeitura é que a obra que inclui a implantação do muro de contenção para evitar novos deslizamentos foi paralisada devido a chegada do inverno, mas após o período das chuvas os trabalhos não foram reiniciados nem representantes da prefeitura da capital apareceram no local para informar sobre a continuidade da construção que poderá revitalizar o comércio no calçadão.

“A situação é difícil. Me reuni com vários comerciantes e eles me pediram para fazer esse ao prefeito Marcus Alexandre. Que as obras do Calçadão Raimundo Escócio sejam retomadas. É muito importante para eles, com a paralisação dos serviços dezenas de comerciantes estão sendo prejudicados e isso é muito ruim para a economia local. Temos ainda a questão do desemprego que aumentou”, diz André Vale.

André Vale faz um apelo ao prefeito Marcus Viana, que interceda e providencie a continuidade dos trabalhos o mais rápido possível. “Os comerciantes não estão exigindo um benefício que a prefeitura não possa conceder. Não estamos pedindo benefício fiscal ou coisa parecida, tudo que queremos é infraestrutura para que os clientes voltem a circular e fazer suas compras com segurança”, enfatiza.

A obra foi iniciada há um ano, quando o prefeito Marcus Viana se reuniu com os comerciantes para explicar o cronograma dos serviços. O evento contou com a presença do senador Jorge Viana (PT), representantes da associação comercial e empresários. No início do inverno a execução dos serviços foi paralisada e até o momento a empresa responsável não retornou ao canteiro de obra.