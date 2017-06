Depois de fecharem a frente da Casa Rosada, servidores do Pró-Saúde ocupam galeria da Aleac

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/06/2017 12:28:10

Depois protestarem na frente da Casa Rosada, escritório oficial do governador Sebastião Viana, na avenida Brasil, servidores do Pró-Saúde, comandados pelo Sintesac, se dirigiram em caminhada até o prédio da Assembléia Legislativa onde realizam uma manifestação na galeria da Casa. Eles querem ser recebidos pelo deputados estaduais.

Os servidores dizem que desde 2011 não recebem reajuste salarial e também reclamam do descaso do governo, que até o momento não deu sinal de negociação com a categoria.

Hoje pela manhã, os manifestantes fecharam a Ponte Juscelino Kubitschek, acesso entre o Primeiro e o Segundo Distrito de Rio Branco.

Depois, eles saíram pela avenida Epaminondas Jácome e a rua Marechal Deodoro, duas das principais vias do Centro da capital em protesto.