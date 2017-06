Confederação Brasileira de Futebol suspende série D por denúncia de irregularidade

Jairo Barbosa 27/06/2017 19:06:57

A diretoria de competições d CBF anunciou no final da tarde desta terça feira (27), que a segunda fase da série D, marcada para começar no próximo final de semana está suspensa.

A medida foi adotada depois que o São Raimundo do Pará, adversário do Atlético Acreano, foi denunciado por supostamente ter escalado um jogador irregular na partida em que derrotou o Baré por 4 x 0.

A CBF disse em nota, que vai aguardar o julgamento da denúncia e que por enquanto, a rodada do dia 1 e 2, está marcada para o dia 9 de julho.

veja abaixo a íntegra da nota

A Diretoria de Competições da CBF informa o adiamento da primeira rodada da Segunda Fase do Campeonato Brasileiro da Série D para o próximo dia 9 de julho. Enquanto aguarda o julgamento de suposta irregularidade de atleta, marcado para a próxima sexta-feira, dia 30 de julho, a CBF torna sem efeito a tabela publicada nesta segunda-feira (26).

A nova tabela com as novas datas e confrontos será publicada após o resultado do julgamento, que poderá impactar em classificados e duelos da competição. As partidas de volta ficam marcadas para o dia 16 de julho.