CBF confirma local e horário de jogos do Atlético Acreano e RBFC no ¨mata-mata¨ da série D

Jairo Barbosa 27/06/2017 10:15:54

Atlético e Rio Branco FC estreiam no ¨mata-mata¨ da série D fora de casa no próximo final de semana. O departamento de competições da CBF divulgou nesta terça feira (27), os locais e horários dos jogos das equipes do Acre na competição

O primeiro a entrar em campo será o Estrelão. O Campeão do Norte joga no próximo sábado, dia 1º de julho, contra o Altos(PI), na cidade de mesmo nome, no estádio Felipe Raulino, interior do Piauí, às 17 horas (horário de Brasília).

O Atlético joga no dia seguinte, no Colosso do Tapajós, em Santarém, interior do Pará contra o São Raimundo.

Classificados em primeiro lugar em seus respectivos grupos, Atlético e Rio Branco FC decidem a vaga para próxima fase em casa, e os jogos de volta também já estão confirmado, confira:

Jogos de Volta

Sábado, dia 8 de julho, estádio Florestão, Rio Branco-AC

Atlético x São Raimundo (19 hs)

Domingo, dia 9 de julho, estádio Florestão, Rio Branco-Ac

Rio Branco FC x Altos (PI) (18 horas)