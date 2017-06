Cantora Lara Pontes interpreta os clássicos de ouro da música brasileira no palco do Amazônia Hall, na capital

Da redação ac24horas 27/06/2017 19:14:15

A cantora Lara Pontes subirá ao palco da Amazônia Hall na noite desta sexta (30) para interpretar os clássicos da música brasileira em seu período conhecido como “fossa”, a fase que marcou as décadas da pré-bossa nova.

O show musical “O Fino da Fossa”, como o próprio nome diz, é para quem quer ouvir e dançar uma boa fossa, ao som dos grandes clássicos dos anos 50, 60 e 70. Canções que embalaram a época com músicas consagradas como Negue, Alguém me Disse, Ouça e entre outras.

Lara Pomtes trará no repertório canções de Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonsalves, Dolores Duran, Maysa e Dorival Caymmi. Um show emocionante, num espaço aconchegante e acolhedor.

Os artistas que apresentam o show são, além da cantora Lara Pontes, os músicos veteranos no cenário acreano James Fernandes, na direção musical e guitarra, Nilton Castro no piano, José Sena na bateria e Noel Ferreira no contrabaixo. Ainda haverá as participações especiais das cantoras Laélia Ramos, Graça Gomes e Verônica Padrão.

O show O Fino da Fossa

Onde: Amazônia Hall (antigo aeroporto internacional)

Horário: a partir das 20h

Ingressos: Mesa: R$ 80 – Individual R$ 20

Informações: 99903 7259