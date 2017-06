Aliado de Sebastião quer CPI para investigar obras paralisadas no Estado

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 27/06/2017 11:44:25

Após a visita do ministro da saúde, Ricardo barros as obras inacabadas do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e o anúncio de abertura de auditorias para saber como estão sendo aplicados os recursos federais no Estado, um deputado da base de sustentação do governador Sebastião Viana (PT) também que saber informações das obras paralisadas.

Mesmo com os trabalhos sendo abertos e suspensos antes de qualquer parlamentar usar a tribuna, o deputado Jesus Sérgio (PDT) informou nas galerias da Aleac, que vai apresentar um requerimento propondo a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as obras iniciadas e abandonadas pelo governo do Acre nos

22 municípios do Estado.

O parlamentar informa que estaria elaborando um relatório detalhado de todas as obras que estão paralisadas. “A população precisa saber quais os motivos para as execuções terem sido suspensas e as edificações iniciadas estarem expostas a ação do tempo, o que poderá elevar substancialmente o custo final e levar considerável prejuízo ao

erário público”, justifica Jesus Sérgio.