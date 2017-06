Só eu não sabia que o São João das festas juninas era são João Batista

Charlene Carvalho 26/06/2017 07:39:33

O São João já passou, então deixa eu contar uma coisa pra vocês: até a semana passada eu nunca, mas nunquinha que ia imaginar que o São João das Festas Juninas era São João Batista. É sério! Só não juro de pé junto, porque aprendi cedo que jurar é pecado, mas confesso que fiquei absolutamente surpresa com a descoberta. Isso mostra o quanto entendo de festas juninas, né?

Deixa eu explicar: sou fã de João Batista. Embora não fosse Apóstolo de Cristo e sua história seja pouco conhecida – sabe-se o básico e poucos se aprofundam em sua história, diferente de Paulo, por exemplo – sempre tive uma paixão, um verdadeiro amor pela sua história, sua disposição em servir ao preparar a vinda de Jesus, por se colocar sempre como o menor, mesmo sendo grande, sua condição de Nazireu, a visita de Maria a sua mãe Ana, o fato de seu pai, sacerdote do Templo, ter ficado sem fala quando o anjo falou com ele sobre o filho, seu período no deserto e tantos outros temas a ele referentes, sempre me fascinaram.

Enfim, motivos não faltam.

Daí que jamais, mas jamais em tempo algum, poderia imaginar na minha vasta imaginação, que uma festa que tem por base – pra mim, claro, – uma comilança sem fim (comida de arraial é coisa de Deus!) seria para homenagear um homem que vivia a base mel e gafanhotos. Podes rir. Podes me criticar. Não vou ficar com raiva. A pessoa é cheia das informações, acha que sabe um monte de coisas e não sabe que o São João da festa é o mesmo que teve a cabeça decapitada por ter manifestado publicamente sua contrariedade com o pecado de Herodes, graças ao ardil de Herodias e sua filha Salomé.

Tô pior que um colega de redação dos tempos idos do Jornal A Gazeta – ainda na sede do bairro José Augusto – que escreveu que ele era fogueteiro. Tenho Socorro Camelo de prova, porque ela ajudou na “revisão” do texto para que entrasse no “contexto” real. Dúvidas? Perguntem ao Roberto Vaz.

O que me deixou mais surpresa foi saber não ser a única nesse mar de ignorância, né Nara Marques? Quando comentei o assunto com amigos e, inclusive, em posts de redes sociais, muitos disseram que também não sabiam. De certa forma isso me alegrou. De outra parte me deixou com uma pulga atrás da orelha. O São João é uma das festas mais populares do Brasil. O Nordeste e até o Congresso fecham por conta dela e eu não sabia que tudo isso era para glorificar um homem que detestava a glorificação humana. Santa burrice, Charlene!

Fiquei pensando se vivo fosse, o que João Batista diria sobre tudo isso. Talvez por ser algo tão desconexo de João e seus discípulos, dos tempos bíblicos e dos tempos atuais, nunca tinha feito essa conexão. Enfim, tô só aqui colocando minha opinião e me expondo pra vocês perceberam que em plena era da informação, principalmente os que acham que sabem alguma coisa, não sabem é de nada.

Ou como diria Ygritte: “You know nothing Jon Snow” (“Você não sabe de nada, Jon Snow”)

Bom dia!!!!

Uma semana de sucesso para todos!!

Como é bom ter uma amiga mais chegada que uma irmã, como Raquel Eline Albuquerque. Como é ruim ter essa amiga longe. E como é bom saber que julho tá chegando e com ele não vem só o inverno de GOT. Também vai nos trazer de volta Raquel, Patrício, Asaph e Laura. Um adendo pra ti Raquel: Nesses teus seis meses em POA, só usei uma foto tua na coluna e fiz umas cinco ou seis citações. O contrato (prometi que só postaria uma foto dela por mês nas minhas colunas forever) versa sobre fotos, portanto tu tá no lucro. Tenho falado pouco de ti por aqui. Mas graças a Deus que vais voltar! Faltam emojis para definir minha cara de quem não fez nada pra encerrar essa legenda… hahahahhahaha

GOT

E por falar em Games Of Thrones, esse inverno tá demorando demais a chegar, benza a Deus!! Que agonia aguardar até o dia 16 de julho. Pior é saber que ainda temos quase uma semana de junho pela frente. Em compensação os trailers que tem saído sobre a nova temporada são espetaculares e mostram que vai valer a pena esperar.

MAIS UMA

Cheguei a comentar aqui que tinha assistido um ou dois EP’s de Girlboss, série da Netflix sobre avida real de Sophia Amoruso, uma jovem empreendedora que construiu um império virtual com sua loja de roupas vintage. Pois bem. A série foi cancelada. Motivo? Público achou a protagonista chata.

NÃO GOSTEI

Sinceramente não gostei do que vi nos dois EP’s de Girlboss. Realmente é chato, sem graça. Nem lembrava mais dela, até que li sobre o cancelamento. Foi a primeira comédia original cancelada pela Netflix. Só neste ano, a plataforma de streaming anunciou o fim de Sense8, The Get Down e Marco Polo. Não sentirei falta de Girlboss. Já de Sense8…



Amigos queridos Fábio Brandão e Fernanda Mocena, depois de uma temporada em João Pessoa, já estão no Rio Grande do Norte para o Impacto Sertão em Florânia. De lá seguem para o trabalho missionário no Sertão do Piauí e, (ufa!!) Finalmente voltam para Rio Branco. Vocês sabem que fazem falta. Voltem logo!

CORANTES

Tenho sérios problemas com corantes. Uns me deixam só empolada. Outros me derrubam do vera. Principalmente os amarelos a base de tartrazina, o corante da Fanta. Esse é de matar, ao menos pra mim. Fecha a glote. É altamente nocivo para alérgicos. Passei uns dias almoçando fora recentemente e passei mal. Não sei se tinha corante na comida, mas fiquei ruim e precisei ser medicada. Pode ter sido coincidência, claro.

AVISEM

Mas, se posso dar uma dica para quem tem restaurante, lanchonete e usa corante em seus alimentos, seria interessante deixarem claro isso para clientes que, como eu, tem problema de alergia. Não é crime, nem é feio usar. Ruim é não avisar.

CONDIMENTO

Falando em comida, continuo amando as que vem temperada com Pimenta Síria, uma mistura de especiarias que leva Pimenta Jamaica, pimenta-do-reino preta, canela, cravo e noz-moscada. Tem sabor levemente picante e é o tempero mais usado na culinária sírio-libanesa. Bom demais. E melhor ainda saber que já é relativamente fácil comprar nos mercados locais.

O dia de ontem foi de festa para a amiga Adma Costa, que comemorou mais um aniversário ao lado do esposo, Naldo Freitas, do filho Davi e dos amigos da Igreja Batista do Bosque. Parabéns, Adma!!

TAO SUSHI BAR

Já disse pra vocês que amei o Tao Sushi Bar? Não. Pois é. Amei. Comida japonesa de excelente qualidade e atendimento impecável. Quero voltar mais vezes. Fica fora da minha rota e zona de conforto, mas vale muito a pena.

VERGONHA ALHEIA

Jamais direi que o comportamento do ator Fábio Assunção em Arcoverde (PE), foi correto. Não foi mesmo. Mas é triste ver uma parte do país que usa internet achacar uma pessoa que visivelmente precisa de tratamento e misericórdia e não de pedras atiradas ao sopro das redes sociais. Gosto do posicionamento de muitas pessoas públicas que saíram questionaram essas atitudes.