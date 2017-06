Roberto Jefferson vem ao Acre na próxima quinta-feira para proferir palestra em evento

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/06/2017 08:50:55

O presidente nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson (RJ), vem ao Acre na próxima quinta-feira, 29, palestrar em um evento de seu partido, no auditório da Fecomércio, na avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Na oportunidade, o PTB local realizará um ato de filiação e homenagens. Roberto Jefferson ficou conhecido nacionalmente como o delator do mensalão e algoz do PT.

A delação do ex-parlamentar resultou na condenação e prisão do grão petista José Dirceu, ministro chefe da Casa Civil no governo Lula, apontado como um dos chefões do esquema.

A palestra de Roberto Jefferson, que também é um renomado advogado, está prevista para iniciar às 19h.