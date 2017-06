Rio Branco já vacina meninos de 11 a 14 contra o HPV, diz Semsa

Da redação ac24horas 26/06/2017 12:50:47

A secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (SEMSA) já disponibilizou para as 55 unidades de saúde da capital a vacina contra o HPV (vírus do papiloma humano) também para meninos na faixa etária de 11 até 14 anos. A partir da próxima semana a vacina será ofertada nas escolas da capital e os meninos poderão ser vacinados nas próprias instituições de ensino mediante autorização dos pais.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da SEMSA, Socorro Martins, explica que a secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) faz agora o levantamento sobre a quantidade de meninos dessa faixa etária em todo o Acre, mas adianta que haverá doses suficientes para atender toda a demanda.

A vacina contra o HPV para os meninos passou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro deste ano, contemplando os meninos de 12 até 13 anos. A vacina disponibilizada no SUS é a quadrivalente e já é ofertada, desde 2014, para as meninas. Ela confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18), com 98% de eficácia para quem segue corretamente o esquema vacinal.

Tanto meninos quanto as meninas devem tomar duas doses da vacina HPV, com intervalo de seis meses entre elas. Para os meninos, a estratégia tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. Nas meninas, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus. Vale ressaltar que os cânceres de garganta e de boca são o 6º tipo de câncer no mundo, com 400 mil casos ao ano e 230 mil mortes. Além disso, mais de 90% dos casos de câncer anal e orofaringe são atribuíveis à infecção pelo HPV.

Socorro Martins alerta também as meninas para a vacinação ou complementação das doses. “Essa vacinação de meninos e meninas é muito importante porque teremos gerações de homens e mulheres livres de vários tipos de câncer”, conclui.

O que é o HPV

O papiloma vírus humano é o causador de uma doença sexualmente transmissível chamada HPV. Ela é de difícil cura e se manifesta através de sintomas como verrugas que surgem na região íntima após o contato íntimo com um indivíduo infectado. Seu tratamento é feito com o uso de medicamentos e cirurgias de cauterização e dura em média 2 anos, embora os sintomas desapareçam um pouco antes.

O HPV é também conhecido por: condiloma acuminado, verrugas genitais, crista de galo, figueira e cavalo de crista.