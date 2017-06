Policia Civil recupera retroescavadeira em Rio Branco furtada próximo ao shopping

Da redação ac24horas 26/06/2017 11:26:26

A Polícia Civil informou na manhã desta segunda-feira (26) que recuperou uma retroescavadeira que havia sido furtada no dia 20 de maio de uma construção localizada nas proximidades do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Através de denúncia anônima, os policiais fizeram buscas e a máquina foi encontrada em um buraco, camuflado com palheiras em uma propriedade abandonada no km 22 do Ramal do Flaviano, município de Porto Acre. Ninguém foi preso até o momento.

“Nós estamos em investigação para descobrir os responsáveis por este furto, saber se há participação de trabalhadores da obra e ainda descobrir se esse veículo seria usado em Rio Branco ou seria levado para outro estado. A retroescavadeira estava escondida dentro de um buraco e coberta por palha na intenção de que ninguém a percebesse. A máquina já foi restituída à empresa e esperamos tão logo conseguir elucidar esse fato”, disse o delegado Karlesso Nespoli.