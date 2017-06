Pastor de origem judaica, Yossef Akiva vai pregar em evento no Acre no lugar de Marco Feliciano

Da redação ac24horas 26/06/2017 12:45:09

A edição 2017 do Aviva Rio Branco, um dos principais eventos gospel da capital, será realizado, mais uma vez, sem a presença do pastor e deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP).

Feliciano seria o principal preletor do evento, mas por falta de vaga no voo de São Paulo para a capital do Acre na data agendada, segundo o organizador do Aviva Rio Branco, Maycon Gomes, o pastor e parlamentar teve seu compromisso cancelado.

No lugar dele, o preletor será o também pastor e conferencista Yossef Akiva, líder espiritual conhecido no meio pentecostal por sua origem judaica. O Aviva Rio Branco acontece nos dias 04 e 05 de agosto.