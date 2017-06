Ministro da Saúde, Ricardo Barros fiscaliza obras do Pronto Socorro de Rio Branco

João Renato Jácome 26/06/2017 18:02:28

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fiscalizou, nesta segunda-feira, dia 26, o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), o Pronto Socorro, que está em obras há pelo menos sete anos, esta última etapa para ampliação e verticalização, ainda sem data para ter os trabalhos finalizados.

Barros, que veio ao Acre a convite do senador Gladson Cameli (PP), ouviu do diretor do segundo maior hospital de Rio Branco, Fabrício Lemos, que faltam recursos para manter os serviços da unidade de saúde, e que, nos últimos meses, os trabalhos são executados com o “mínimo”, para manter, igualmente, o mínimo de serviços.

“Eu quero lembrar que o financiamento da saúde é 50% responsabilidade da união. Estamos financiando 43%, por questões históricas. De qualquer forma, ainda assim, o financiamento anual representa 70% dos recursos que o hospital aqui recebe. Evidentemente existem muitas obras em andamento, e muitas delas o ministério não tem informação. Vamos fazer algumas auditorias nesses contratos aqui citados”, comentou o ministro.

O ministro terá outra agenda em Rio Branco. Barros se reunirá com os prefeitos dos 22 municípios do Acre, onde apresentará uma série de investimentos que o Ministério da Saúde (MS) aplicará, algo em torno de R$ 6 milhões. O encontro ocorre na Associação dos Municípios do Acre (AMAC).