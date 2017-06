Marina Silva não desiste de Joaquim Barbosa, mas luta por Carmem Lúcia para ser sua vice

Com a recusa do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, a porta-voz da Rede, Marina Silva, decidiu convidar a presidente do STF para ser sua vice para presidente da República na campanha do ano que vem. Mas, segundo o Radar On Line, da Veja, a acreana não desistiu de Barbosa: “Um pé em cada canoa”, diz o Radar, referindo-se à tentativa de trazer ambos para a Rede –se não der com um, o outro deve aceitar.