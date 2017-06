Iphan reabre terça-feira,27, a Casa de Chico Mendes em Xapuri

O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) reabre dia 27 de junho, às 14 horas, a Casa de Chico Mendes em Xapuri. A casa ficou bastante prejudicada após a ocorrência da grande enchente do Rio Acre em 2015. O acervo reúne peças de mobiliário, livros e outros objetos que pertenceram a Chico Mendes e sua família, e que foram reconhecidos pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural em 2008 por se tratar de elementos que fazem referência ao modo de vida do líder seringueiro até seu assassinato em 1988.Autoridades nacionais e estaduais devem estar presentes na cerimônia de reabertura.