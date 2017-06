Governo divulga programação oficial da Expoacre 2017

Agência de Notícias do Acre 26/06/2017 15:05:09

A menos de um mês para a realização da 44ª edição da Expoacre, o governo do Estado divulga a programação oficial da Feira que conta com provas de rodeio, leilões, exposições e shows de fenômenos da chamada nova música popular brasileira, como Wesley Safadão, Solange Almeida e Bruno e Marrone.

Uma das principais novidades este ano fica por conta da cavalgada, que volta a ser realizada na abertura oficial do evento, sábado, 22.

O Parque de Exposições Marechal Castelo Branco já está com canteiro de obras em plena atividade para ser transformado na maior vitrine de negócios e entretenimento do Acre, que começa dia 22 e segue até 30 de julho.

De acordo com Dudé Lima, um dos coordenadores do evento, o objetivo do governo do Estado é manter o padrão e a tradição do evento, mesmo diante da crise financeira que o país vem enfrentando.

“Esse é o maior evento do nosso estado, tanto do ponto de vista de entretenimento quanto econômico. O governo, em parceria com o Sebrae, não mede esforços para que a gente possa manter a tradição.”

Como parte da programação, os shows de circuito nacional que abrilhantam o evento, promovidos por empresas de iniciativa privada, prometem reunir este ano a participação de um público mais expressivo.

No primeiro dia de show quem assume o palco é o novo fenômeno do forró Wesley Safadão, na quarta-feira, 26. Já na sexta, 28, os fãs do forró irão curtir o novo show de Solange Almeida em carreira solo, ex-vocalista da banda Aviões do Forró.

Para encerrar a feira ao som de muito sertanejo apaixonado, a dupla Bruno e Marrone, no domingo, 30. Todos os shows serão realizados no novo espaço Território Park Show.

Pela primeira vez na Expoacre, a noite gospel, na quinta-feira, 27, será marcada por um Festival de Música Gospel com a participação de bandas de diversos municípios do Acre. Outro destaque na agenda será o show manobras radicais, patrocinado pela Honda, levando o público a máxima da adrenalina no último sábado, 29.

Já o Rodeio, uma das atrações tradicionais mais esperadas, terá abertura oficial na sexta-feira, 28, com queima de fogos e desfile de cavaleiros na arena. No sábado, 29 será a etapa classificatória e no domingo, 30, a decisão final do Rodeio, com premiação.

A Feira de Negócios e Entretenimento do Acre tem realização do governo do Estado do Acre e Sebrae com apoio da Acisa, Prefeitura de Rio Branco, Federação das Indústrias do Acre, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, em parceria com Ministério Público do Acre, Instituto Federal do Acre (Ifac), Universidade Federal do Acre (Ufac), Vigilância Sanitária e Juizado da Infância.