Garotos do Estrelão dedicam título em torneio a Ilimani Soares, internado na UTI

Jairo Barbosa 26/06/2017 10:50:30

Os meninos do sub 15 do Rio Branco FC homenagearam o técnico Illimane Soares dedicando ao professor, o título do torneio da categoria vencido no último final de semana no campo do Santos, na capital do Acre.

A garotada levantou o trofeu ocm uma vitória de 5 x 3 sobre o Metal e dedicaram o triunfo ao treinador, que está internado na UTI de um hospital local desde a semana passada.

Emocionados, os jogadores fizeram questão de homenagear o treinador que há décadas se dedica a ensinar o futebol para as categorias de base.

Na competição, o Estrelão ainda emplacou o melhor goleiro e o artilheiro do torneio. Lucas e Diego, respectivamente, foram os destaques nas partidas.