Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2018

Da redação ac24horas 26/06/2017 13:04:44

A Embaixada dos Estados Unidos já abriu as inscrições para a 16ª edição do Programa Jovens Embaixadores 2018, que oferece intercâmbio estudantil de três semanas para adolescentes brasileiros no país. O processo seletivo fica aberto até o dia 9 de agosto e é destinado a jovens de 15 a 18 anos.

O programa é voltado para jovens da rede pública de ensino que são exemplos em suas comunidades por meio de sua liderança e voluntariado, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.

Tradicionalmente, o Acre é fornecedor de grandes talentos para o programa, sendo o mais recente a jovem Sarah Evellyn Oliveira, que representou o estado no programa de 2017. Sarah viajou com outros 49 estudantes brasileiros para participar de diversas atividades sociais, políticas e culturais, durante as três semanas.

“Quando fazemos uma viagem dessas, voltamos outra pessoa, com uma nova visão de mundo, de sonhos e de perspectivas”, ressalta Sarah.

De volta ao Acre, partilhou sua experiência, afirmando que em Washington, ela e os outros jovens visitaram instituições históricas, como o Museu Nacional de História Natural, o Departamento de Estado americano e o Memorial Lincoln.

“Tive o privilégio de discursar sobre a educação brasileira no mesmo local onde Martin Luther King Jr fez o discurso ‘I Have a Dream’. Isso me encheu de orgulho”, conta.

Além da capital americana, Sarah conheceu cidades como Portland, no estado de Oregon. “Lá eu participei de reuniões com autoridades e com líderes comunitários, onde visitei projetos sociais e ainda estive em atividades de voluntariado”, explica.

Sobre o Programa Jovens Embaixadores

Foi criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2002 e o primeiro grupo viajou em 2003. Em 2010 o programa passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano e foi criado um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Desde 2003, 517 jovens brasileiros já participaram do programa.

Os parceiros nessa iniciativa são: o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e as Secretarias Estaduais de Educação, a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, e também as empresas FedEx, MSD, Microsoft, Bradesco, IBM e a Boeing Brasil.

O programa JE no Acre já está em sua 11ª edição, onde em 2006 foi firmado parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), fazendo com que até hoje o Estado enviasse um representante a cada ano.

Assista ao vídeo promocional de 2018: https://youtu.be/H7dBtOV3RsA

Inscrições:www.facebook/jovensembaixadoresouhttp://www.jovensembaixadores.org/2018