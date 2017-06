Empresário questiona shows da Expoacre: “Temos público para receber três grandes shows?”

Da redação ac24horas 26/06/2017 18:11:26

A Ação Eventos, atualmente umas das principais promotoras de shows em Rio Branco, cancelou e adiou vários eventos de cantores nacionais na capital e foi criticada. A principal justificativa é a crise financeira. Já foram adiados shows como dos cantores Nando Reis, Maria Gadu e NX Zero.

Em uma rede social, o diretor da empresa, Alex Dantas, faz um desabafo. Diz que não foi Ação Eventos que inventou adiamento ou cancelamento de shows e, sim, a atual situação do País. “Não é somente Rio Branco que esta cancelando shows. A cidade de Porto Velho também está passando as mesmas dificuldades. O Brasil todo está cancelando shows artísticos e culturais”, diz.

Alex Dantas afirma que “não adianta querermos ‘pintar de bacana’ para a sociedade, e querer sacrificar a família, deixando-os faltar dinheiro e comida dentro de casa”.

O diretor da Ação Eventos diz que há “pessoas de Rio Branco” que tentam “ridicularizar e diminuir” a empresa de shows.

Alex Dantas segue seu desabafo: “Infelizmente, logo em seguida a esse turbilhão de críticas (ele se refere às críticas por causa dos cancelamentos e adiamentos dos shows), por conta dos adiantamentos dos shows, principalmente do show do Nando Reis, uma empresa local anunciou o cancelamento do show do Gustavo Lima e, curiosamente, não houve questionamentos fervorosos ou de qualquer natureza e intensidade como as que recebemos nas redes sociais.

Agora acontecerão os shows da Expoacre e a pergunta é: Em menos de 1 mês a cidade de Rio Branco cresceu tanto que agora temos público para receber 3 grandes shows numa só semana em um só mês?”, indaga.